احذروا «عودة كورونا»

ضربت الموجة الثانية لفيروس كورونا، عددًا من الدول الأوروبية وأمريكا.

فبعد فترة من عودة الحياة بشكل تدريجى فى بعض الدول، عاد الفيروس فى موجته الثانية ليضرب من جديد، فى الوقت الذى تتطلع فيه أنظار العالم إلى الوصول للقاح للوقاية من الفيروس.

حذرت منظمة الصحة العالمية من التساهل في مواجهة موجة فيروس كورونا الثانية، مشيرة إلى أن أشهر فترة الشتاء المقبلة ستكون صعبة.