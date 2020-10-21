إخلاء سبيل المتهمة بنشر شائعة خطف الأطفال بالمنوفية

أخلت الأجهزة الأمنية سبيل المتهمة بتداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مخالف للحقيقة بضمان مالي.نشرت المتهمة في وقت سابق محتوى يتضمن ادعائها بخطف بعض سائقى مركبات التوك توك الأطفال، والإشارة إلى محاولة سائقين مركبة توك توك خطف طفل وطفلة من والدتهما بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية.