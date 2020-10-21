الكرملين: الحكومة ليست لديها خطط لفرض إغلاق جديد بسبب كورونا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن الحكومة ليست لديها خطط لفرض إغلاق جديد على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن فرض إغلاق آخر مع الأخذ في الاعتبار تزايد حالات كوفيد-19 اليومية في البلاد: "هذا ليس قيد المناقشة"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء.وأشار إلى أنه على الرغم من التطورات السلبية، فإن الوضع الآن يختلف عما حدث في ربيع هذا العام، مؤكدًا أنه تمت إعادة تجهيز نظام الرعاية الصحية للتعامل مع الجائحة، وقال "في الوقت الحالي، المنظومة جاهزة لتحمل الضغط الذي يفرضه عليها الوباء".وأوضح بيسكوف: أنه في الربيع لم يكن هناك ما يكفي من وسائل الحماية الفردية، كما كان هناك نقص في أجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى أن البنية التحتية الصحية القادرة على التعامل مع الوباء كانت قيد التطوير، لذلك كانت هناك حاجة إلى إجراءات احترازية شديدة.وتابع المتحدث باسم الكرملين: "الوباء يعيش ويتطور، الأمر الذي يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد".وردا على سؤال حول ما يمكن أن يحد من انتشار الفيروس، إن لم يكن إغلاقًا آخر، قال بيسكوف إن "هذا يعتمد على الاحتياطات، وعلى تدابير النظافة الصحية، وعلى قرارات معينة من المسئولين الإقليميين".وأوضح: "بإمكانكم أن تروا أنه في مناطق مختلفة، تتخذ الحكومة قرارات مختلفة، بناءً على تفويض خاص بـ(كوفيد-19) سبق أن حصلوا عليه في الربيع، لذلك يعمل هذا النظام ويساعد في التعامل مع هذا الخطر بطريقة أكثر مرونة".وأكد بيسكوف أن نظام الرعاية الصحية في روسيا يواجه تحدي الجائحة على الرغم من بعض نقاط الضغط.