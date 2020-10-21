رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: الحكومة ليست لديها خطط لفرض إغلاق جديد بسبب كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:23 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن الحكومة ليست لديها خطط لفرض إغلاق جديد على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن فرض إغلاق آخر مع الأخذ في الاعتبار تزايد حالات كوفيد-19 اليومية في البلاد: "هذا ليس قيد المناقشة"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أنه على الرغم من التطورات السلبية، فإن الوضع الآن يختلف عما حدث في ربيع هذا العام، مؤكدًا أنه تمت إعادة تجهيز نظام الرعاية الصحية للتعامل مع الجائحة، وقال "في الوقت الحالي، المنظومة جاهزة لتحمل الضغط الذي يفرضه عليها الوباء".

وأوضح بيسكوف: أنه في الربيع لم يكن هناك ما يكفي من وسائل الحماية الفردية، كما كان هناك نقص في أجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى أن البنية التحتية الصحية القادرة على التعامل مع الوباء كانت قيد التطوير، لذلك كانت هناك حاجة إلى إجراءات احترازية شديدة.

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "الوباء يعيش ويتطور، الأمر الذي يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد".

وردا على سؤال حول ما يمكن أن يحد من انتشار الفيروس، إن لم يكن إغلاقًا آخر، قال بيسكوف إن "هذا يعتمد على الاحتياطات، وعلى تدابير النظافة الصحية، وعلى قرارات معينة من المسئولين الإقليميين".

وأوضح: "بإمكانكم أن تروا أنه في مناطق مختلفة، تتخذ الحكومة قرارات مختلفة، بناءً على تفويض خاص بـ(كوفيد-19) سبق أن حصلوا عليه في الربيع، لذلك يعمل هذا النظام ويساعد في التعامل مع هذا الخطر بطريقة أكثر مرونة".

وأكد بيسكوف أن نظام الرعاية الصحية في روسيا يواجه تحدي الجائحة على الرغم من بعض نقاط الضغط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

عضو بـ«الوطنية للصحافة» تكشف كواليس منعها من حضور اجتماع أسامة هيكل

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«الكابتن» يكشف آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك والرجاء

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

ختام برنامج العمل الحكومى لـ«قصور الثقافة»

غدًا.. انطلاق معرض للكتاب بمدينة السويس

أبرز محطات العلاقات «المصرية ـ اليونانية» في مجال الثقافة

تعرف على ضيوف الدورة 39 من معرض الشارقة للكتاب