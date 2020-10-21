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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

طائرات تركيا المسيرة تتساقط في جنوب القوقاز.. وأذربيجان تتراجع

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:26 م
شوشان ستيبانيان
شوشان ستيبانيان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آرمينيا ويكلي" أن القوات الأرمينية أسقطت المزيد من الطائرات التركية والإسرائيلية دون طيار، مع انسحاب القوات الأذربيجانية من منطقة نهر أراكس.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، صباح أمس الثلاثاء، أن القوات الأرمينية طردت وحدات أذربيجانية من خزان خديفرين، وهو بحيرة اصطناعية يحدها سد عبر نهر أراكس بين الحدود الإيرانية وأرتساخ.

ووصلت القوات الأذربيجانية لأول مرة إلى السد يوم الأحد، مستغلة وقف إطلاق النار المعلن حديثًا لندفع نحو 15 ميلًا أسفل النهر لالتقاط صور رفع العلم بالقرب من جسر خضيرين التاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر.

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق فقط من نشر وزارة الدفاع الأذربيجانية صورًا للقوات الأذربيجانية، وهي ترفع الألوان الأذربيجانية ثلاثية الهلال في وسط كوفساكان- أصبحت المدينة، التي كانت مهجورة منذ فر سكانها الأذربيجانيون من القتال في الحرب الأولى في عام 1994، في النهاية موطنًا للمزارعين السوريين الأرمن الفارين من الحرب الأهلية السورية في عام 2013.

وتم إجلاء المزارعين بأمان من المنطقة، ويشير الهجوم المضاد المعلن من قبل ستيبانيان إلى أن مناورة محاطة كبيرة تمكنت من إخراج القوات الأذربيجانية بالكامل من المنطقة المحيطة بخزان خديفرين، ومن المحتمل أن يحاصر البعض في جيوب صغيرة على طول نهر أرتساخ.

كما كشف المسئولون العسكريون الأرمن النقاب عن حطام طائرتين من طراز Bayraktar TB2 دون طيار تركي الصنع، تم إسقاطهما مع أربع طائرات دون طيار إسرائيلية على الأقل في اليوم السابق.

وتم استرداد ذخيرة هاروب لوترينج إسرائيلية الصنع على الأقل في إيران في ظروف غامضة، كما تم استرداد جراب البصريات- طراز L3 WESCAM CMX-15D - من إحدى الطائرات دون طيار التركية، تضمنت رقمًا تسلسليًا يشير إلى أنه تم تصنيعها بواسطة WESCAM في أونتاريو- كندا، وهي شركة تابعة لشركة L3Harris Technologies في يونيو من عام 2020 وتم تركيبها على UCAV في سبتمبر 2020، بعد أن عملت لمدة 31 ساعة.

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