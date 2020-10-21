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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لإزالة الدعاية الانتخابية من جدران المنشآت في الشرقية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:46 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح حركة المرور أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إزالة كل الملصقات المخالفة من على جدران المنشآت الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شن نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة الملصقات المخالفة والتي تشوه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تمت إزالة الملصقات الانتخابية من على الحوائط بكل من شارع الزراعة وأبوأحمد وأبوالسعود وأبوعرفة ودوران الشوبك والغار وشارع المنصورة وشارع الغشام.

كما قامت الوحدة المحلية ببني عامر بإزالة الملصقات الدعائية من الطريق العام، وبالوحدة المحلية بالعصلوجى تم استكمال أعمال غسيل ورفع الملصقات بسور السكة الحديد بداية من كارفور وحتي مزلقان العصلوجي واستأنفت وحدات الشوبك، بردين والزنكلون اعمال ازالة ملصقات الانتخابات البرلمانية.

كما قام محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بنطاق الحى حيث شملت الحملة رفع الإشغالات المتواجدة بكل من (شارع النقراشى وأمام القصرالأبيض ونفق المشاة بالمحطة)، وتم التنبيه علي الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المسموح بها لهم، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما شن رئيس مركز ومدينة ديرب نجم حملة لرفع الإشغالات بشارع الري لإعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية وفك الاختناقات المرورية به ورفع الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام عبور المواطنين واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، حيث تم رفع الباعة الجائلين من أمام ميدان الشهداء ومن أمام الكوبري الجديد الذين يعوقون استكمال الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالكوبري، وكذلك من أمام مكتب البريد ومن أمام ميدان العروبة، وتم رفع الإشغالات وتفريق الباعة والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم وضع أي إشغالات بحرم الطريق منعًا لإعاقة الحركة المرورية.

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