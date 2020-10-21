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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أرقام قياسية بسبب الوضع الوبائي في أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:04 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت اليوم عدة أرقام قياسية في عدد من دول أوروبا في حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي الجديد، ورصدت في بعضها زيادة بوتيرة متصاعدة.

وسجلت النمسا في هذا الصدد رقما قياسيا جديدا في غضون 24 ساعة في عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19"، بلغ 1958 حالة إصابة.

وتحطم الرقم القياسي اليومي في بولندا، وبلغ عدد الإصابات بالعدوى 10040 حالة.

وسجلت ليتوانيا هي الأخرى رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي، بلغ 311 إصابة.

واكتشفت في جورجيا 1351 حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد خلال يوم واحد.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في أوكرانيا بشكل قياسي، وبلغ خلال 24 ساعة 6719 حالة.

وسجلت أرمينيا أعلى رقم في الإصابات بـ "كوفيد – 19" منذ تفشي العدوى في البلاد، بلغ 1836 حالة.

ورصد الأطباء في جمهورية التشيك خلال الـ24 ساعة الماضية، أقصى حد لعدد الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي خلال الجائحة، وبلغ 11984.

وسجلت سلوفاكيا أيضا رقما قياسيا جديا في عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي، بلغ 2202 شخص.

وفي بلغاريا، شُخصت إصابة 1336 شخصا بـ "كوفيد – 19" خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

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