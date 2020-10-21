عرض حكاية «لازم أعيش» على «DMC ومنصة Watch It» السبت

تبدأ أولى حلقات حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، من بطولة النجمة الشابة جميلة عوض على قناة "DMC" ابتداءً من يوم السبت المقبل 24 أكتوبر الجاري، كما يتم عرضه على منصة Watch It، وهي الحكاية الأخيرة والختامية من حكايات مسلسل إلا أنا، من إنتاج شركتي سينرجي وأروما.حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، ويشارك في البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا" قصصه المقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.جدير بالذكر أن آخر أعمال جميلة عوض كان بطولة فيلم بنات ثانوي، الذي تم عرضه في يناير الماضي، وحقق نجاحًا في شباك التذاكر.