«الطريقة الشبراوية»: الاستهزاء بإذاعة القرآن انحدار أخلاقي

أعلنت الطريقة الشبراوية الخلواتية إحدى الطرق الصوفية، عن رفضها للاستهزاء والسخرية من إذاعة القرآن الكريم التي ظهرت من أحد الشباب الذى يقدم برنامج كوميدى ساخر، وطالبت الطريقة بمحاسبة هذا الشاب وكل شخص يستهزأ بالإذاعات والقنوات الدينية، لأن ذلك من شأنه نشر قيم سيئة بالمجتمع المصري، ولذلك وجب مواجهة هذا الأمر حتى لا يزيد عن حده.وتابعت "الطريقة الشبراوية" على لسان شيخها، الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى، أن قيام أحد الشباب بهذا الأمر يدل على أن هناك انحدارًا أخلاقيًا كبيرًا بين فئة الشباب، فكيف يتم الاستهزاء بهذه الإذاعة العريقة التى قدمت الكثير والكثير لنشر كلام رب العالمين، وكذلك العلوم الدينية المختلفة وتعليم الناس الدين الإسلامي.وأشار "الشبراوى" إلى أنه يجب على القضاء المصرى الشريف تغليظ عقوبة الاستهزاء بكلام رب العالمين، حتى يكون هذا الشاب عبرة لمن لا يعتبر، لأنه فى حال ترك هذا الشاب دون معاقبة من الممكن أن يتجرأ شباب آخرين على فعل هذه الأمور.