الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة سورية بريف القنيطرة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة، شمالي سوريا، بصاروخ، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع قتلى أو إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على القنيطرة.وتستهدف قوات الاحتلال من وقت لآخر أماكن سورية ومراكز علمية بزعم استهداف مناطق عسكرية تمثل تهديدا لدولة الاحتلال.