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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2020

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:18 ص
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر أكتوبر، حيث يتسارع الكثير من عملاء المصرية للاتصالات WE للبحث عن معرفة مزيد من التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي، وذلك نظرًا لتخفيف الازدحام أوقات الاستفسار في السنترلات مصر؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


ويبحث الكثير من المواطنين المصريين عن رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 من أجل التعرف على قيمة فاتورة التليفون قبل حلول أخر موعد لدفع الفاتورة قبل تطبيق الغرامة وقطع الخدمة.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون


وتمنح الشركة المصرية للاتصالات WE فترة سماح لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي لمدة شهر بعد إصدارهًا، حيث يتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر، ويمكن سدادها بدءا من اليوم الأول لإصدارها وحتى يوم الـ14 من الشهر التالي، وبعدها يتم تطبيق الغرامة وقطع الحرارة عن الهاتف وخدمة الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020


ويوفر لكم موقع «الدستور» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر أكتوبر في ضوء خدماته المتنوعة، حيث يحرص الكثير من عملاء المصرية للاتصالات WE للتعرف على قيمة الفاتورة إلكترونيًا من خلال موقع المصرية للاتصالات WE تجنبًا لزحام مقرات الشركة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر أكتوبر من «هــنا».

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1 - الضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بعد الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات.
2 - اختر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
3 - ادخل كود المحافظة.
4 - ادخل رقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لذلك (رقم المستعلم).
5 - اضغط على استعلم.
6 - انتظر لحين الإطلاع على كافة تفاصيل الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي
كما حددت الشركة المصرية للاتصالات عدد من طرق الدفع وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر لعملائها، من بينها الدفع من خلال الموقع نفسه عن طريق فيزا كارد أو عن طريق البريد المصري الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع ومصاريف خدماتي وخدمات فوري وخدمات bee.

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