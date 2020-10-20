الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020





ويؤثر عدم دفع فاتورة الخط الأرضى على خدمة الإنترنت المنزلى باعتبار أن خدمة الإنترنت مرتبطة بالدرجة الأولى بالتليفون الأرضى، وهى ضرورة لكثير من المستخدمين نظرًا لعدم جودة استقبال الإنترنت الهوائى داخل المنازل لدى كثير من المستخدمين، ولذلك يجب سداد فاتورة التليفون الأرضى في الموعد حتى لا تتأثر خدمة الإنترنت المنزلى.



دفع الفاتورة المستحقة عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية 1 - من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول الثلاث (فودافون – أورانج – اتصالات).

2 - من خلال ماكينات الدفع الآلي المنتشرة خلال المحافظات (فوري - أمان – مصاري – بي – ضامن).

3 - من خلال الفروع المنتشرة عبر المحافظات لشركة مصر للاتصالات.

4 - من خلال الفيزا وبطاقة الائتمان.



وأعلنت الشركة المصرية أنها سمحت لعملائها ابلاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:- ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عبر موقع الشركة الإلكتروني ( billing.te.egar-EG )، والتي تضم ثلاثة أشهر "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، والتي يمكن سدادها خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، من دون غرامة، وذلك لتخفيف الزحام على مقرات السنترالات المنتشرة بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، خاصة عقب انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي حصد أرواح الملايين خلال الموجة الأولى التي اجتاحت العالم.ويؤثر عدم دفع فاتورة الخط الأرضى على خدمة الإنترنت المنزلى باعتبار أن خدمة الإنترنت مرتبطة بالدرجة الأولى بالتليفون الأرضى، وهى ضرورة لكثير من المستخدمين نظرًا لعدم جودة استقبال الإنترنت الهوائى داخل المنازل لدى كثير من المستخدمين، ولذلك يجب سداد فاتورة التليفون الأرضى في الموعد حتى لا تتأثر خدمة الإنترنت المنزلى.1 - من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول الثلاث (فودافون – أورانج – اتصالات).2 - من خلال ماكينات الدفع الآلي المنتشرة خلال المحافظات (فوري - أمان – مصاري – بي – ضامن).3 - من خلال الفروع المنتشرة عبر المحافظات لشركة مصر للاتصالات.4 - من خلال الفيزا وبطاقة الائتمان.وأعلنت الشركة المصرية أنها سمحت لعملائها ابلاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:-





كيفية الاستعلام عن فاتورة الأرضي 1 - الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المصرية للاتصالات

2 - الضغط على زر "الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي".

3 - كتابة كود المحافظة.

4 - كتابة رقم التليفون الأرضي.

5 - الضغط على إظهار الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

6 - ستظهر قيمة الفاتورة التي يمكن دفعها إلكترونيًا.





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يبحث كثير من المصريين في الوقت الحالي عن دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة من قبل الشركة المصرية للاتصالات.وزادت عمليات البحث علي محرك البحث عن الشركة المصرية للاتصالات لمعرفة آخر موعد لمعرفة دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة وقطع الخدمة ومن ثم قطع الإنترنت الأرضي.