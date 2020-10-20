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منوعات

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:24 م
طارق شوقي
طارق شوقي
حسين العمدة
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يبحث طلاب الصف الرابع الابتدائي عن توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020 على مؤشر البحث جوجل، حتى يستطيع الطلاب معرفة الدروس والموضوعات سواء الجغرافية أو التاريخية التي سيدرسها الطلاب خلال الترم الأول من الفصل الدراسي.

وينشر «الدستور» الدروس المقررة على طلاب الصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021.

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020


- الدروس المقررة على طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الأول في موضوعات الجغرافيا بمادة الدرسات الإجتماعية خلال شهر أكتوبر 2020، هي الوحدة الأولى "طبيعة في بلدي"، درس تمهيدي "الدراسات الاجتماعية وأدواتها"، الدرس الأول "موقع مصر وأهميتهه" أما موضوعات التاريخ، الوحدة الثالثة "نشأة الحضارة المصرية القديمة"، و"درس تمهيدي معلومات تاريخية.

- خلال شهر نوفمبر 2020 الدروس المقررة في موضوعات الجغرافيا هي تابع الوحدة الأولي "الطبيعة في بلدي"، والدرس الثاني "الحدود الجغرافية والسياسية لمصر"، الدرس الثالث "سطح مصر"، والدرس الرابع "المناخ والنبات الطبيعي في مصر"، أما موضوعات التاريخ خلال شهر نوفمبر، تابع الوحدة الثالثة "نشأة الحضارة المصرية القديمة"، الدرس الأول "إستقرار الإنسان المصري في الوادي".

- خلال شهر ديسمبر 2020، الدروس المقررة في موضوعات الجغرافيا هي الوحدة الثانية "السكان في بلدي"، الدرس الأول "نمو السكان في مصر"، والدرس الثاني توزيع السكان على خريطة مصر"، أما موضوعات التاريخ المقررة في شهر ديسمبر، هي تابع الوحدة الثالثة "نشأة الحضارة المصرية القديمة"، الدرس الثاني "الوحدة بين أقاليم مصر القديمة"، الدرس الثالث "عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة".

- خلال شهر يناير 2021 في موضوعات الجغرافيا والتاريخ، ستكون مراجعة عامة، وبعدها امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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