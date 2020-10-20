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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لمجالس كنائس بنسلڤانيا أونلاين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:00 م
مجالس كنائس بنسلڤانيا
مجالس كنائس بنسلڤانيا أونلاين
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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عقدت إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند وويست ڤرچينيا، المؤتمر السنوي الثالث لمجالس كنائس الإيبارشية، عبر تطبيق زووم.

عقد المؤتمر، الذي امتدت دعوته هذا العام لتشمل كهنة الإيبارشية وأمناء خدمتها وخدامها، بحضور نيافة الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية، و١٥٧ مشاركًا، وحمل عنوان "التحديات العصرية للخدمة".

ودارت الكلمات بالمؤتمر حول تأثيرات وعواقب الاعتداءات الجنسية على الأصعدة النفسية والروحية والاجتماعية والقانونية، ودور البيت والكنيسة في مناهضتها والحماية منها.

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