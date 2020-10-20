«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، 4 اتفاقيات جديدة بينهما في تل أبيب، شملت الطيران (تضمنت إعفاء متبادلا من التأشيرات السياحية)، والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.وأعلنت الإمارات وإسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تدشين «صندوق إبراهيم» للتنمية، بقيمة أولية قدرها 3 مليارات دولار.وأجرى وفد حكومي إماراتي يضم كل من حميد الطاير، وزير الإمارات للشئون المالية، وعبيد بن طوق، وزير الاقتصاد، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي للشئون الثقافية، زيارة هي الأولى إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بينهما الشهر الماضي، ورافقه وفد أمريكي يترأسه ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية.