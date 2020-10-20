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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تسجل 3289 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:13 ص
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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تجاوزت إصابات كورونا فى كندا، حاجز 200 ألف إصابة منذ بدء الجائحة فى مارس، فيما تتوقع البلاد أن تكون موجة الإصابات الثانية أشد من الأولى.

وأظهرت البيانات الحكومية تسجيل 3289 إصابة جديدة ليصل إجمالى الإصابات إلى 201437 بينما زاد عدد الوفيات 18 حالة ليصل الإجمالى إلى 9778.

وأعلنت كندا أن حدودها مع الولايات المتحدة ستظل مغلقة حتى 21 نوفمبر على الأقل، إذ لا تزال الحالات فى الولايات المتحدة مرتفعة.

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