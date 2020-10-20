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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا تفرض أصعب القيود فى أوروبا بسبب كورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:53 ص
كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا
وكالات
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أعلنت أيرلندا عن بعض أصعب قيود فيروس كورونا في أوروبا، حيث أغلقت متاجر التجزئة، وقيدت خدمات المطاعم بـ"take away" وطلبت من الناس عدم التنقل لأكثر من خمسة كيلومترات من منازلهم.

وفرضت أيرلندا واحدة من أطول عمليات الإغلاق في أوروبا والتي ستستمر لـ6 أسابيع، خلال أول زيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس، وتشديد القيود على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء ميشيل مارتن أنه "في محاولة لكبح الفيروس، قدمنا ​​بالفعل ما قد يكون النظام الأكثر صرامة في أوروبا"، مبينا أنه على عكس الإغلاق الأول، ستبقى المدارس هذه المرة مفتوحة وسيُسمح باستمرار الخدمات الأساسية مثل البناء، مع نقل البلاد إلى أعلى مستوى من القيود، المستوى 5، لمدة ستة أسابيع.

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