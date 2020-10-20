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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث| براءة ريهام سعيد وعودة علاء حسانين للسباق الانتخابى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
محمد السيد
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يقدم موقع «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات الماضية، حيث شهدت العديد من الوقائع والقضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث اليوم

براءة ريهام سعيد من سب شقيق ياسمين عبدالعزيز
قضت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار محمود سلطان، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة سب وقذف وخدش سمعة وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

بعد رفضه مرتين.. مرشح يخوض الانتخابات بالمنيا
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بمجلس الدولة، مساء الإثنين، بقبول الاستشكال المقام من المرشح علاء حسانين، وإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين.

«حرض المواطنين على تقليده».. ضبط بطل فيديو «عبور البوابات دون دفع الرسوم»
على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالعبور من إحدى بوابات تحصيل الرسوم المستحدثة دون دفع الرسوم المقررة وقيامه من خلال الفيديو بتحريض المواطنين على عدم دفع الرسوم.

«خاف من كلام الناس».. حبس عامل خنق زوجته بسبب سلوكها بالقليوبية
قررت نيابة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حبس عامل لقيامه بخنق زوجته "عرفى" 4 أيام على ذمة التحقيقات لشكه فى سلوكها، وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليها وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

والدها شارك فى معاشرتها.. مفاجأة جديدة فى حمل طفلة سفاحًا من شقيقها
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة معاشرة طفل لشقيقته جنسيا وحملها منه سفاحا بمعرفة الأب الذي حاول التخلص من رضيع ابنته فور إنجابه.

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيل،ي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الأب متورط في معاشرة ابنته جنسيا عقب علمه بعلاقتها الجنسية مع شقيقها التوأم، واستمرت العلاقة الثلاثية لمدة تخطت عام ونصف حتى فوجئوا بحمل الفتاة.

نشرة الحوادث

تستغل الأطفال فى أعمال التسول.. حبس «كتعة حلوان» 4 أيام
أمرت نيابة حلوان، الإثنين، بحبس سيدة عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بعد انتشار صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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نشرة الحوادث اليوم.. تفاصيل العلاقة الجنسية بين طفل وشقيقته التوأم



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