نشرة الحوادث| براءة ريهام سعيد وعودة علاء حسانين للسباق الانتخابى

نشرة الحوادث اليوم



نشرة الحوادث تستغل الأطفال فى أعمال التسول.. حبس «كتعة حلوان» 4 أيام

أمرت نيابة حلوان، الإثنين، بحبس سيدة عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بعد انتشار صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



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وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيل،ي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الأب متورط في معاشرة ابنته جنسيا عقب علمه بعلاقتها الجنسية مع شقيقها التوأم، واستمرت العلاقة الثلاثية لمدة تخطت عام ونصف حتى فوجئوا بحمل الفتاة.تستغل الأطفال فى أعمال التسول.. حبس «كتعة حلوان» 4 أيامأمرت نيابة حلوان، الإثنين، بحبس سيدة عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بعد انتشار صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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