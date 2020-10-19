نشرة الحوادث اليوم.. تفاصيل العلاقة الجنسية بين طفل وشقيقته التوأم

نشرة الحوادث اليوم

يقدم موقع «الدستور» لمتابعيهعن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع والقضايا التي تشغل الرأي العام.

«أبويا كان عارف».. تفاصيل العلاقة الجنسية بين طفل وشقيقته التوأم وحملها سفاحًا بالجيزة