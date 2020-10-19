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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم.. تفاصيل العلاقة الجنسية بين طفل وشقيقته التوأم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
طفل
طفل
محمد السيد
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يقدم موقع «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع والقضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث اليوم

«أبويا كان عارف».. تفاصيل العلاقة الجنسية بين طفل وشقيقته التوأم وحملها سفاحًا بالجيزة

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة ومركز إمبابة تفاصيل حبس طفل عاشر شقيقته التوأم معاشرة الأزواج، مما أدى إلى حملها سفاحًا، بمعرفة والدهما الذي تستر على علاقتهما الحرام، وحاول التخلص من الرضيع بإلقائه في الترعة عقب ولادته بـ24 ساعة.

النيابة الإدارية: تفعيل استراتيجية «العدل» المتعلقة بحقوق الإنسان

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، منشورًا اليوم الأحد، حمل الرقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۰، بشأن تفعيل استراتيجية وزارة العدل في ضوء التزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إحالة الطبيب المتحرش بمريضة في المنيا للجنايات
أحال المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، طبيب الحميات المتحرش بمريضة للمحاكمة أمام محكمة جنايات المنيا.

الداخلية تطلق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية لغير القادرين (فيديو)
أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، استمرارًا لمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة بدء العام الدراسي 2020-2021.

النيابة تحقق في إذاعة أخبار كاذبة حول اختطاف فتاتين بمصر الجديدة والمرج
أعلنت «النيابة العامة» عن أنها تباشر التحقيقات في إذاعة أخبار كاذبة حول الشروع في خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج، إذ تم تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيه مَن أذاعه محاولةَ خطف فتاة وسرقتها بمنطقة مصر الجديدة، وبتحري الشرطة حول الواقعة المزعومة أمكن التوصل إلى الفتاة التي أذاعت المنشور، والتي تبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة ومناقشة بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه عدمُ صحةِ ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعةَ وأَرفقَتْ بها صورَ إصاباتٍ كانت قد حدثت لها مِن قبلُ ادَّعَتْ وقوعَهَا حديثًا.

أجهزة الأمن تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالقاهرة
ادّعى شاب تعرض خطيبته لمحاولة اختطاف عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ليتبيّن عدم صحة الواقعة التي كشفت أجهزة الأمن حقيقة أن ما تم تداوله على «فيسبوك» يتضمن الزعم بمحاولة اختطاف فتاة بالقاهرة.

تأييد حبس إيساف 6 أشهر بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعى وشرطي بالدقي 
قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، الأحد، تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر غيابيًا؛ بتهمة الاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطي سابق.

نشرة الحوادث اليوم

مرتضى منصور: «مش بعرف أشتم.. وعايز حقى»
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: «أنا شَّريف وعايز أخد حقي والبلد هتجيب لي حقي، وأنا مشتمش ومش بعرف أشتم»، مضيفًا أنه لن يعتذر لقطر تحت أي ظرف.

إخلاء سبيل الفتاة المغتصبة على يد والدها وشقيقها فى كرداسة
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بإخلاء سبيل الفتاة التي تعرضت للاغتصاب على يد والدها وشقيقها، وإنجابها طفلًا بمنشأة القناطر بكرداسة.

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نشرة الحوادث: ضبط أحد المشتبه بهم فى واقعة سحل وقتل «فتاة المعادى».. زوج يشعل النيران فى زوجته بكفر الشيخ

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