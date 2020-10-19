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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وممثلا لمصر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:40 م
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
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أعلن مجلس الوزراء، انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي وعضوًا بمجلس إدارته ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن إضافة إلى المالديف.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري.

وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وأكد محيي الدين، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

تولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات؛ وبعدها تولي منصبه الحالي مبعوثًا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيي الدين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد خلفا للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي تنتهي مدة عمله مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي آخر هذا الشهر.

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