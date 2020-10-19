إصابة مسئول أمني لبناني بكورونا

أُصيب المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، بفيروس كورونا خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.وذكر جهاز الأمن العام اللبناني– في بيان مساء اليوم الإثنين– أن اللواء إبراهيم، أجرى الفحص المخبري (بي سي آر) قبل مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، ليتبين أن النتيجة إيجابية، بما يعني إصابته بالفيروس.وأضاف البيان أن اللواء عباس إبراهيم، سيتأخر في العودة إلى بيروت، وأنه ألغى الاجتماعات التي كان من المقرر أن يعقدها في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أنه في حالة صحية جيدة.ويعد جهاز الأمن العام اللبناني أحد الأجهزة الأمنية البارزة في لبنان، ويكتسب طابعا معلوماتيا، كما أن مديره العام الحالي عباس إبراهيم، من كبار الشخصيات المقربة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وسبق له تولي مهام ذات طابع سياسي لاسيما فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المختلفين في الأزمات السياسية وملفات تشكيل الحكومات وغيرها، وقيامه بجولات خارجية سياسية موفدا من السلطات اللبنانية.