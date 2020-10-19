إيقاف قداسات الجمعة في كنائس المحلة بسبب كورونا

أعلن الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى عن إلغاء قداسات الجمعة بكنائس الإيبارشية.وقال الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى؛ في بيان: "نظرًا لانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد covid - 19؛ تقرر إلغاء قداسات الجمعة اعتبارًا من الجمعة 23 أكتوبر الجاري، وذلك لحين إشعار آخر".جدير بالذكر أن الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، اتخذ عدة إجراءات احترازية بكنائس الإيبارشية عقب إصابة عدد من كهنة الإيبارشية بفيروس كورونا المستجد، نتيجة عدم التزام شعب الإيبارشية بارتداء الكمامات داخل الكنائس، ما أدى إلى إغلاق كنيستين.وقال الأنبا بولا، في مقطع فيديو: "لاحظت في أثناء مروري على الكنائس خلال الفترة الحالية وخاصة في صلوات الأكاليل، عدم الانضباط والالتزام بما يتناسب مع جائحة كورونا، والعديد من الناس لم يلتزموا بارتداء الكمامات في الكنيسة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأباء الكهنة بإيبارشية طنطا بكورونا وإغلاق كنيستين".وتابع مطران طنطا: "أن أعداد المصابين في تزايد تام، لذا أصدرنا عدة قرارات خاصة بصلوات الأكاليل (الأفراح) بالكنائس تتناسب مع جائحة كورونا"، مستكملًا: "اقتصرنا أعداد الحضور في الأفراح على 50 فردًا، مع الالتزام بارتداء الكمامات داخل الكنيسة، واقتصار حضور الكهنة المشاركين في الأكاليل إلى كاهن واحد المتمم لعقد الزواج".ولفت مطران طنطا إلى أن صلوات الأكاليل ستقتصر على الكنائس التي تقع في النطاق الجغرافي للعروسين.جدير بالذكر أنه أصيب عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، كان على رأسهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا ويصا مطران البلينا، إضافة إلى إصابة 3 كهنة بإيبارشية شبرا الخيمة و3 كهنة بإيبارشية نجع حمادي، وكاهنًا بإيبارشية قنا، ووفاة راهب بدير الشايب بالأقصر.