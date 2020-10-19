8 إصابات في تصادم «ميكروباص» ونقل على الأوتوستراد

أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل أعلى امتداد محور الأوتوستراد بنطاق مدينة 15 مايو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري بمحور الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من حلوان اتجاه 15 مايو وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور العاصمة.وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.