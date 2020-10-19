مطاردة فى السماء :مقاتلة روسية تقترب من رحلة جوية إسرائيلية على مسافة غير آمنة

اقتربت طائرة مقاتلة روسية من طراز Sukhoi Su-27 من طائرة ركاب تابعة لشركة يسرائير على مسافة غير آمنة في المجال الجوي القبرصي، مساء أمس الأحد، حسب تقارير الإعلام الإسرائيلي، اليوم الإثنين. وفقاً للتقارير، عندما دخلت رحلة إسرائيل رقم ISR514 سماء قبرص، تحركت طائرة مقاتلة روسية خلف الطائرة من نوع إيرباص 320.وحسب ما ورد اقتربت الطائرة الحربية الروسية مسافة ميل واحد - حوالي 1.6 كيلومتر - بالقرب من خط يسرائير، وهي مسافة تعتبر غير آمنة. وبعد أن تبعت الطائرة Su-27 الطائرة لعدة دقائق، تدخل مراقبو الحركة الجوية القبرصية، وأبلغوا الطيارين الروس بوقف المطاردة.ولم ترد أنباء عن أضرار في الحادث، وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، تعرضت الرحلات الجوية الأخرى في المنطقة لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في ذلك التاريخ. وبعد التدخل في الأزمة السورية في 2015، نشرت روسيا عدداً من الطائرات المقاتلة في قاعدة حميميم الجوية بالقرب من اللاذقية.ومنذ 2015 تعمل القوات الجوية الروسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولا تضمن دائمًا التنسيق المسبق، وبعد إسقاط طائرة من طراز IL-20 تابعة لسلاح الجو الروسي بنيران سورية أثناء هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي بالقرب من اللاذقية في سبتمبر 2018، تم إنشاء آلية تنسيق إسرائيلية روسية لمنع تكرار هذه الحوادث.