6 خطوات لنقل الزوجة لبطاقة تموين الزوج
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:51 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج التموينية من بطاقة التموين الخاصة بوالدها، عن طريق البوابة الرقمية وموقع "دعم مصر".
وأوضحت التموين في بيان، أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة بعد الدخول على موقع دعم مصر من هنا.
- يفتح الزوج حساب باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه في الشركة
- الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار التموين
- ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات تشمل ضم أفراد أسرتي
- كتابة بيانات الزوجة، ويختار إضافة، ثم التالي
- تظهر رسالة تم ضم أفراد أسرتك بنجاح
- خلال 15-30 يوما، يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوج
وأوضحت التموين أنه في حالة أن تكون الزوجة تصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود.
ولفتت إلى أن بعض المواطنين أثناء إدخال بيانات ضم أفراد الأسرة تظهر رسالة لا يوجد بيانات للعائلة.
خطوات لنقل الزوجة لبطاقة تموين الزوجوأكدت الوزارة أن من أهم شروط تحويل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج أن تكون مازالت تصرف المقررات التموينية.
وأوضحت التموين في بيان، أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة بعد الدخول على موقع دعم مصر من هنا.
- يفتح الزوج حساب باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه في الشركة
- الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار التموين
- ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات تشمل ضم أفراد أسرتي
- كتابة بيانات الزوجة، ويختار إضافة، ثم التالي
- تظهر رسالة تم ضم أفراد أسرتك بنجاح
- خلال 15-30 يوما، يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوج
وأوضحت التموين أنه في حالة أن تكون الزوجة تصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود.
ولفتت إلى أن بعض المواطنين أثناء إدخال بيانات ضم أفراد الأسرة تظهر رسالة لا يوجد بيانات للعائلة.