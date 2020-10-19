6 خطوات لنقل الزوجة لبطاقة تموين الزوج

خطوات لنقل الزوجة لبطاقة تموين الزوج

وأوضحت التموين في بيان، أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة بعد الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

وأكدت الوزارة أن من أهم شروط تحويل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج أن تكون مازالت تصرف المقررات التموينية.- يفتح الزوج حساب باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه في الشركة- الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار التموين- ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات تشمل ضم أفراد أسرتي- كتابة بيانات الزوجة، ويختار إضافة، ثم التالي- تظهر رسالة تم ضم أفراد أسرتك بنجاح- خلال 15-30 يوما، يتم ضم الزوجة على بطاقة الزوجوأوضحت التموين أنه في حالة أن تكون الزوجة تصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها بدون أي قيود.ولفتت إلى أن بعض المواطنين أثناء إدخال بيانات ضم أفراد الأسرة تظهر رسالة لا يوجد بيانات للعائلة.