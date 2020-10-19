2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن اعتماد مبلغ 2.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية في 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، واستكمالًا للمرحلة الأولى التي استهدفت 60 قرية.جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة جيهان فاروق، مسؤول المشاركة المجتمعية بالوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عادل لطفي، مسؤول التخطيط بالوحدة المركزية، في حضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، لبحث إنشاء وحدات فرعية لمبادرة "حياة كريمة" بالمراكز.وأكد المحافظ أن أسيوط ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة، مضيفا، أن جميع الأجهزة التنفيذية ستبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشروعات المبادرة بقرى المرحلة الثانية بعد أن تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات على أرض الواقع لرفع كفاءة تلك القرى في مختلف القطاعات ومنها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والكهرباء والصحة والتعليم والشباب والرياضة والأنشطة الحرفية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم وهي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مؤكدا على توحيد الجهود وتكثيف الأعمال لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.