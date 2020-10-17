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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهاء احتجاجية بيروت في الذكرى الأولى لانتفاضة 17 أكتوبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:45 م
احتجاجية بيروت
احتجاجية بيروت
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أنهى متظاهرون في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم تجمعاتهم الاحتجاجية بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، بعد مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة ابتداء من عصر اليوم، ومواجهات محدودة وقعت مساء اليوم في منطقة وسط العاصمة.

وشهدت العديد من المناطق اللبنانية تجمعات ومسيرات احتجاجية مشابهة في الميادين والساحات المركزية للتظاهر، والتي طغت على معظمها أجواء احتفالية بمناسبة مرور سنة على اندلاع الانتفاضة، مع تأكيد المحتجين على استمرارهم في المطالبة بإبعاد الطبقة السياسية الحاكمة عن السلطة ومُحملين إياها مسئولية الانهيار والتدهور الاقتصادي الحاد وتردي الأوضاع المعيشية على نحو غير مسبوق.

رفع المتظاهرون في العاصمة بيروت لافتات احتجاجية وأعلام لبنان، مطالبين بتشكيل "حكومة انتقالية" تكون لها صلاحيات تشريعية استثنائية لفترة محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأن يكون الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة الجديدة من خارج القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

واتهم المحتجون القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة، بارتكاب جرائم فساد وإهدار للمال العام وإساءة استعمال السلطة على نحو أدى إلى انهيار كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.

واختتم المشاركون في الاحتجاجات المسيرات التي جابت شوارع بيروت، أمام أحد المداخل المؤدية إلى ميناء بيروت البحري، حيث قاموا بإضاءة شعلة رمزية في نفس توقيت الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء في 4 أغسطس الماضي، حيث اعتبروا أن الانفجار جاء ليعكس فشل السلطة في إدارة شئون البلاد وحماية مقدراتها.

واندلعت انتفاضة 17 أكتوبر 2019 في لبنان في أعقاب اتخاذ مجلس الوزراء في ذلك الوقت قرارًا بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية، والتي تستخدم شبكة الإنترنت بنحو 6 دولارات شهريا.

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