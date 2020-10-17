إصابة ٣ فى انفجار بفيرجينيا الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص إثر وقوع انفجار في أحد المراكز التجارية بمدينة "هاريسونبورج" في ولاية "فيرجينيا" الأمريكية.وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من بينهم اثنين حالتهما خطيرة، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الانفجار إلا أن الشرطة تحقق فيه.