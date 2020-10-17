وزيرة الخارجية البلجيكية تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويليامز، التي تركت مؤخرا منصب القائم برئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، بلغ متوسط الإصابات اليومية الجديدة لمدة سبعة أيام، ما يقرب من 6000 فى بلجيكا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا فى أوروبا.وأعلن رئيس الوزراء، ألكسندر دى كرو، بعد اجتماع أزمة، أمس الجمعة، أنه سيكون هناك أيضا حظر تجول على مستوى البلاد من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا.