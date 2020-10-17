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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط محاولة تفجير في إقليم لغمان الأفغاني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:32 م
جريدة الدستور
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أحبطت قوات الأمن الأفغانية، محاولة تفجير دراجة نارية مُحملة بالمتفجرات في إقليم لغمان.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم السبت، أن الجماعات الإرهابية قامت بنقل دراجة نارية مُحملة بالمتفجرات إلى منطقة الينجار بإقليم لغمان بغرض استهداف مدنيين، غير أنه تمت مصادرتها من قبل قوات الأمن.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات السلام بين الأطراف الأفغانية، بيد أن أفغانستان تشهد تصعيدا لوتيرة العنف وسط محادثات السلام.

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