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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة»: انتظام الدراسة فى أول أيام العام الدراسى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
محمد عطية
محمد عطية
نورهان عبدالرحمن
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أكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية تعليم القاهرة، انتظام الدراسة في المدارس التي تعمل يوم السبت، وبعض المدارس الحكومية، كما التزمت المدارس، باتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والأمنية.

وشدد على التواصل المستمر مع الإدارات والمدارس لحظة بلحظة، للاطمئنان على الطلبة والعاملين، والتأكيد على مديري العموم، وقيادات المديرية، بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية والمكتب الفني والتعليم العام.

من جانبه، تابع مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي التعليمية، مدرسة المارونية الخاصة، ومدرسة المحبة الإعدادية بنات حكومية، منذ الصباح الباكر، وأكد انتظام سير الدراسة بالإدارة، وشدد على الطلبة الالتزام بارتداء الكمامات وعدم المصافحة.

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