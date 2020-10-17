رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يزور ميشيجان وويسكنسون لحشد الدعم السياسي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
يتجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، لزيارة ولايتي ميشيجان وويسكنسون، في إطار حملته الانتخابية، قبل أن يبدأ جولة في الولايات الغربية.

وتأتي هذه الجولة في سبيل حشد الدعم السياسي لترامب، بعد إشارة استطلاعات الرأي إلى تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن، في تلك الولايات هذا العام، خاصة أن ترامب، كان قد فاز في ميشيجان وويسكونسن في العام 2016.

ويسعى ترامب، بعد تعافيه من كورونا وقبل الانتخابات بأسبوعين ونصف، إلى تنظيم التجمعات في جميع أنحاء البلاد، في محاولة منه لضمان تأييد الولايات التي فاز بها قبل أربع سنوات.

ويعتبر مستشارو ترامب، هاتين الولايتين، وكذلك ولاية بنسلفانيا، مفتاحا لفرصة في تحقيق فوز آخر في الانتخابات القادمة.

وتعتبر ولاية أريزونا من معاقل الجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث سيتخذ منها ترامب، نهار الإثنين المقبل، موقفا دفاعيا، ليشن حملته بمواجهة الحزب الديمقراطي.

وبعدما كثف بايدن، من سفرياته في الأسابيع الأخيرة، وبعد الحفاظ على جدول زمني مقلص بسبب الجائحة، يعتزم المرشح الديمقراطي البقاء في مسقط رأسه بولاية ديلاوير، اليوم السبت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

ملخص تصريحات وزير التربية والتعليم بعد تعميم دراسة القصة لجميع المراحل

الصور

image description

استخراج «ولاعة وموبايل» من بطن مريض بالمنصورة

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين

image description

حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

فيلة إفريقيا مهددة بالانقراض

ما هي الروائح التي تجعلك تبدو أصغر سنا؟

روتين صباحي يمنع الإصابة بالسرطان

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

سارة السهيل: حبي للأطفال ذلل الصعاب في طريقي للكتابة عنهم

انطلاق حفلات «القومية للفنون الشعبية» بساحة الهناجر (صور)

غدًا.. افتتاح عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة

معرض في فرنسا عن مؤلف «الأمير الصغير» في الذكرى 120 لميلاده