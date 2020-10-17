ترامب يزور ميشيجان وويسكنسون لحشد الدعم السياسي

يتجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، لزيارة ولايتي ميشيجان وويسكنسون، في إطار حملته الانتخابية، قبل أن يبدأ جولة في الولايات الغربية.وتأتي هذه الجولة في سبيل حشد الدعم السياسي لترامب، بعد إشارة استطلاعات الرأي إلى تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن، في تلك الولايات هذا العام، خاصة أن ترامب، كان قد فاز في ميشيجان وويسكونسن في العام 2016.ويسعى ترامب، بعد تعافيه من كورونا وقبل الانتخابات بأسبوعين ونصف، إلى تنظيم التجمعات في جميع أنحاء البلاد، في محاولة منه لضمان تأييد الولايات التي فاز بها قبل أربع سنوات.ويعتبر مستشارو ترامب، هاتين الولايتين، وكذلك ولاية بنسلفانيا، مفتاحا لفرصة في تحقيق فوز آخر في الانتخابات القادمة.وتعتبر ولاية أريزونا من معاقل الجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث سيتخذ منها ترامب، نهار الإثنين المقبل، موقفا دفاعيا، ليشن حملته بمواجهة الحزب الديمقراطي.وبعدما كثف بايدن، من سفرياته في الأسابيع الأخيرة، وبعد الحفاظ على جدول زمني مقلص بسبب الجائحة، يعتزم المرشح الديمقراطي البقاء في مسقط رأسه بولاية ديلاوير، اليوم السبت.