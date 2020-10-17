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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: إجراءات تركيا في شمال قبرص «الاستفزازية»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
مورجان أورتاجوس
مورجان أورتاجوس
أ.ش.أ
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أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها بشأن الإجراءات التي اتخذتها تركيا في شمال قبرص ووصفتها بأنها استفزازية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت - إن مايك بومبيو وزير الخارجية ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ناقشا خلال اتصال هاتفي، مسألة إعادة تركيا فتح جزء من منطقة فاروشا المحاطة المسورة، معتبرا أنها خطوة تتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي 550 و789 ولا تساعد على العودة لمحادثات التسوية.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن بومبيو طالب بضرورة عدول أنقرة عن هذه الإجراءات، مؤكدا على أن بلاده تواصل دعم التوصل لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية كاتحاد فيدرالي ثنائي بما ينعكس إيجابيا على المواطنين القبارصة وعلى المنطقة بأسرها.

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