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منوعات

الزمالك: طاقم طبى متكامل يتابع حالة فرجانى ساسى بعد إصابته بكورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
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أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب إسماعيل يوسف، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية، لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء؛ لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي ومتابعة حالته الصحية.

وقال إسماعيل يوسف- في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك- إن هذا الإجراء يأتي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المغربية، وهو الأمر الذي استجاب له مسئولو الوزارة.

وأوضح أن إدارة بعثة الزمالك هي من طلبت أن يقيم فرجاني ساسي داخل الفندق في حجرة منفصلة بدلا من التواجد بالمستشفى.

يذكر أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أكد، في وقت سابق، أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي أبلغ طبيب الفريق بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ناديه خاطب الاتحاد التونسي لكرة القدم للاطلاع على التقرير الطبي الخاص باللاعب، خاصة أن فرجاني ساسي كان يتواجد في معسكر منتخب تونس خلال الفترة الماضية.

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