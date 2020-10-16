برقعة الشطرنج.. «تعليم القاهرة» تستعد للعام الدراسي الجديد

اجتمع محمد عطية، مدير تعليم القاهرة ومديري عموم الإدارات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور محمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات.وناقش الاجتماع النقاط التالية:1- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، واستمرار حملات التوعية بالمدارس للحد من انتشار الفيروسات وفيروس كورونا المستجد، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات.2- التأكيد استخدام المواد المعقمة والكحوليات، واستمرار العمل اعتبارا من يوم الجمعة حتى نهاية الأسبوع، والانتهاء من سحب الكتب المدرسية مع ذكر النسبة المئوية.3- التأكيد على الزيارات والمتابعات المستمرة من محافظ القاهرة والقيادات التعليمية بالوزارة والمديرية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس والحرص على السرية التامة في المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة العمل وعدم إرسال بيانات إلى أي جهة دون الرجوع للمديرية.4- عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام فهي مسئولية وتختص بها المديرية منعا للخلط والازدواجية.5- يتم إرسال التقارير الخاصة بكل مدرسة عن حالات الغياب والحضور للطلبة والمعلمين تحت إشراف مديرى المراحل ومسئول التجريبيات ورياض الأطفال ويتم إبلاغه للسيد مدير عام التعليم العام ومدير المكتب الفنى قبل الساعة العاشرة صباحا يوميا.6- يتم الالتزام بجدول الحصص وفقا لكل مدرسة طبقا لظروفها ويراجع من الإدارة والمديرية والمراحل.7- التشديد على تحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي داخل الفصل لا تقل عن متر على أن تكون طريقة الجلوس داخل الفصل على شكل (بقعة الشطرنج).8- التأكيد على ضرورة استلام جميع الطلبة الكتب بصرف النظر على تحصيل المصروفات.9- إلغاء الإجازات الاستثنائية إلا المقدمة بتقرير من القومسيون الطبي المعتمد فقط لا غير.10- سد حالات العجز من المعلمين فى المدارس عن طريق الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية، والاخصائيين الاجتماعيين، والتعاون بين الجميع والاستعانة بالسادة الزملاء على المعاش، وإذا اضطر الأمر يتم الاستعانة بالموجهين لخدمة العملية التعليمية.11- التأكيد على التعلم عن بعد وارتياد المنصات التعليمية التربوية الموجهة من قبل الوزارة والمديرية والإعلان عنها، بالتنسيق مع جميع المراحل التعليمية والرجوع للتعليم العام، كما تم فى العام الماضي فى مرحلة التعليم الثانوي.كما أكد محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام بالمديرية أن يتم تعليق جداول الحصص والجدول الخاص بمصادر التعليم الاون لاين (15) مصدرا بموقع الوزارة فى مكان واضح وظاهر داخل المدرسة.وأكد مدير التعليم العام بالمديرية، أن يتم تخصيص رابط عبر شبكة الإنترنت للتواصل مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، وإرسال التقارير اليومية الخاصة بكل مدرسة والمعوقات التى تواجههم أثناء العمل على أن يتم إرسال التقارير للمحافظة والوزارة فى سرية تامة.وشدد مدير المديرية إن يكون كانتين المدرسة به أغذية صحية بعيدا عن الأغذية الملوثة وغير المغلفة والتأكد من تاريخ الصلاحية حرصا على صحة الطلبة.كما شدد على أهمية خروج الطلبة بعد الانتهاء من اليوم الدراسى مسئولية مدير المدرسة واللجنة التي تشرف أثناء اليوم الدراسى واثنين من المعلمين، بالإضافة إلى الاخصائى والزائرة الصحية، منوها إن غرفة عمليات المديرية تعمل 24 ساعة للتواصل معكم فى أى وقت.وأكد عطية على مديرى عموم الإدارات التعليمية على التنسيق والتواصل مع الجهات الصحية بصفة مستمرة خلال العام الدراسي.وفى نهاية الاجتماع هنأ مديرى عموم الإدارات التعليمية بالعام الدراسى الجديد والحرص والدقة فى العمل، وذلك لخدمة وسلامة القائمين على العملية التعليمية والطلبة ولمصرنا الحبيبة أن يحفظها ويبعد عنها البلاء.