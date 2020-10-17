«قتل أمه حرقا».. 3 جرائم مفجعة شغلت الرأي العام

"الدستور" ترصد تلك الحوادث فى السطور التالية:

• فتاة المعادى

• أم تقتل رضيعها

• شاب يقتل أمه بسكب الزيت المغلى

ثلاث حوادث مرت على مصر في أسبوع هزت الرأى العام وكشفت عن الكثير من القصور فى المجتمع والانحدار الأخلاقي الذي وصل له البعض، أو حتى تأثير المواد المخدرة على العقول ودفعها للبعض لطريق الإجرام.مريم فتاة عشرينية لم تتعدى عمرها 24 سنة تعمل موظفة فى البنك الأهلى، كتب لها القدر نهاية مفجعة على يد شابين تخلوا عن الضمير قاموا بسحلها حتى نفدت روحها إلى بارئها تاركة خلفها حزن لن يفارق أسرتها.التحريات الأولية أن أشخاصا يسيرون بسيارة في شارع 9 بمنطقة المعادي الراقية، ضايقوا الفتاة أثناء عودتها من العمل والإمساك بحقيبة يدها كنوع من التحرش بها، فاشتبكت ملابسها بالسيارة وسقطت على الأرض لتجرها خلفها، وأعلنت الأجهزة الأمنية بعد الفجيعة بيوم عن ضبط أحد المتهمين في القضية بعد تفريغ الكاميرات المثبتة بالشارع وتحديد ملابسات الحادث، وصرحت بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وتسليمها لذويها لدفنها.وأعلنت الداخلية ضبط المتهمين عقب تحديد مكان اختبائهما، وتوجيه اتهام رسمي بسرقة وسحل فتاة حتى الموت في منطقة المعادي.علاقة غير شرعية ربطت بين فتاة وشاب نتج عنها مولد طفل "سفاحًا" ليدفع ثمن خطيئة والديه دون أن يكون له ذنب بها.القاتلة من محافظة المنوفية من مركز تلا، حضرت للإقامة بصحبة زوج والدتها بدائرة قسم مدينة السلام، لعدم افتضاح أمرها ببلدتها بالمنوفية.وكشفت تحقيقات النيابة أن وراء جريمة قتل الطفل الرضيع، والدته التي أنهت حياته بكتم أنفاسه بعد إنجابه سفاحا ورفض والده الاعتراف به، وخوفا من الفضيحة قررت إنهاء حياته، وألقي القبض على الأم وزوج والدتها وأخطرت جهات التحقيق.كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من مستشفى السلام العام يفيد بوصول طفل رضيع إلى المستشفى متوفى بصحبة والدته وزوج والدتها وبه كدمات بالرقبة. تم تحرير محضر وتمت إحالته إلى النيابة العامة.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة الطفل وزوج والدتها وتبين من التحريات وأقوال والدة الطفل أن الرضيع المتوفى من علاقة غير شرعية، وتوفي إثر وضع المتهمة يدها على فمه حتى لفظ أنفاسه، وذلك لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها.اليوم فى منطقة الهرم تم العثور على جثة سيدة متوفية داخل منزلها، وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المجنى عليها مصابة بعدة حروق، نتيجة سكب زيت مغلي على جسدها.وكشفت تحريات رجال المباحث أن ابن الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.