الصين تشجب محاولات تقويض علاقاتها بروسيا

شجبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، ما وصفتها بـ"محاولات بعض الدول تقويض العلاقات الصينية الروسية"، معتبرة إياها سلوكًا غير مسئول بالنسبة للقوى العظمى.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "تشاو لي جيان"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، بهذا الشأن، إن الصين تعتز بالثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى مع روسيا، مؤكدا أن شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العصر الجديد مستقرة وقوية وصلبة.وأضاف جيان، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أبدى مرارًا وتكرارًا معارضته وانتقاده الشديدين لمحاولات بعض الدول تقويض العلاقات الصينية الروسية، معتبرا هذه المحاولات "أعمالا استفزازية تنتهك أعراف العلاقات الدولية، وسلوكا غير مسئول أو شريف بالنسبة للقوى العظمى".