رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تشجب محاولات تقويض علاقاتها بروسيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:41 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
أ ش أ
طباعة
شجبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، ما وصفتها بـ"محاولات بعض الدول تقويض العلاقات الصينية الروسية"، معتبرة إياها سلوكًا غير مسئول بالنسبة للقوى العظمى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "تشاو لي جيان"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، بهذا الشأن، إن الصين تعتز بالثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى مع روسيا، مؤكدا أن شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العصر الجديد مستقرة وقوية وصلبة.

وأضاف جيان، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أبدى مرارًا وتكرارًا معارضته وانتقاده الشديدين لمحاولات بعض الدول تقويض العلاقات الصينية الروسية، معتبرا هذه المحاولات "أعمالا استفزازية تنتهك أعراف العلاقات الدولية، وسلوكا غير مسئول أو شريف بالنسبة للقوى العظمى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

أخر قرارات وزير التربية والتعليم.. القصة للاطلاع فقط

انتصار السيسي تنعى أرملة الفريق محمد العصار

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

سفير الصين بالقاهرة يكرم طفلًا مصريًا حصد جائزة دولية

جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددًا بصورة جريئة: «بابا فين يا لينا»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

افتتاح العرض المسرحى «ريسايكل» بمسرح الطليعة الأحد

مذكرات هيكل لـ«الباز» تتصدر غلاف مجلة روز اليوسف

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي

بعد تخرج دفعته الأولى.. خط سير مشروع «ابدأ حلمك»