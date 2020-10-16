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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:29 م
ياسين عبد اللطيف
ياسين عبد اللطيف
أحمد القاضي
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ثلاث ساعات متصله بدراجة وسط الشمس الحارقة، يصعد جبل الجلالة، يقود مجموعة من المتسابقين المحترفين ويتفوق عليهم، ويبدو للناظرين أنه المدرب ولم يتوقع أحد أنه من ذوي الهمم.

ياسين عبد اللطيف أو "سينا" كما يحب أن يطلق عليه، من أصحاب متلازمة داون يصعد جبل الجلالة على دراجته، ويقطع مسافة 40 كيلو متر دون توقف، ولم يكن ليفعل ذلك بمفرده إنما وقف خلفه مجموعة من المدربين بدنيًا ونفسيًا، فصالات الجيم استقبلته على مدار ثلاثة أشهر كاملة قبل هذا اليوم للتدريب على المهمة التي بدت مستحيلة في بادئ الأمر.

أطلق مدحت حسني، رئيس جمعية العالم بيتي مبادرة العجلة أسلوب حياة لأصحاب الهم، واختار ياسين ليكون أول تطبيق عملي لهذه المبادرة، وبعد التواصل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة التضامن بدأت التحضيرات في القاهرة لصعود جبل الجلالة.

يقول حسني: "ياسين أعطانا درس مهم لكل الناس الطبيعية أنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وطالما استطاع ياسين صعود الجبل والتدريب كالمحترفين، فنحن جميعًا قادرين على فعل كل ما نراه صعبًا أو مستحيًلا، فياسين ضربًا لنا مثلًا في التمسك بالحلم والإرادة والعزيمة والإصرار والمثابرة".

تولت جمعية أحبابنا الصغار تعليمه التخاطب والنطق لفترة طويلة، بينما كان على مدرب الإعداد البدني شريف حسني مهمة تجهيزه بدنيا، حتى يتمكن من إنجاز مهمة الصعود إلى الجبل.

وقعت مسئولية التدريب على ركوب الدراجة المدرب مؤمن نصر الذي لازم ياسين لمدة ثلاثة أشهر، يلتقيا في الأسبوع ثلاثة أيام لمدة ساعة ونصف، حتى يتمكن من صعود جبل الجلالة، وبالفعل نجح في تحقيق رقم قياسي لأصحاب الهمم في ثلاث ساعات.

تخوف نصر من العمل مع ياسين: "كنت شايف أنها حاجة مستحيلة، لكن فوجئت بسرعة استجابة ياسين وقدرته العالية على التركيز، وأكبر دليل تفوقه على كل المتسابقين رغم أنهم مجموعة من محترفي سباقات الدراجات".

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