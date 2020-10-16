صاحب محل بـ217 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على صاحب محل بحوزته 217 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين في حدائق القبة.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط (217.840 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة المدير المسئول عن محل ومخزن لتجارة السلع الغذائية السجائر بدون ترخيص كائن بحدائق القبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.