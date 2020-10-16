مؤشر "أسواق للمعلومات" يرصد حركة السلع الأساسية وخاماتها بالسوق المحلي بنهاية الأسبوع

أظهر مؤشر شركة "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" المتخصصة فى رصد ومتابعة الاسعار والمعلومات السلعية بالبورصات العالمية والسوق المحلية، تباين اداء اسعار السلع الاساسية وخاماتها خلال تداولات نهاية الاسبوع المنقضي، حيث شهدت اسعار القمح والذرة والدقيق ارتفاعا طفيفا، فيما استقرت اسعار الأرز والفول، فيما تراجعت اغلبية انواع الزيوت بإستثناء زيت الذرة الخام الذى شهد ارتفاعا، مع استقرار اسعار الحديد.كشفت قائمة شركة " أسواق"، ارتفاع اسعار القمح الاوكرانى 11.5 الى 4050 جنيها للطن "صب أرضه"، كما صعدت اسعار القمح الروسي 12.5 الى 4120 جنيها " صب ارضه " فى الوقت الذى سجل فيه سعر القمح الروسي 14.5 نحو 4520 " ارضه " والروسي 15.5 نحو 4620 جنيها للطن " ارضه "، فضلا عن صعود أسعار دقيق 24 الى 4900 جنيها للطن "معبأ أرضه" ودقيق 27 الى 5000 جنيها للطن "معبأ أرضه " ودقيق المخبوزات الفاخر 32.5 50 كيلو الى 7100 جنيها للطن معبأ أرضه، فى الوقت الذى تراجعت فيه اسعار الردة المحلى الى 2850 جنيه للطن " معبأ ارضه".أكدت " اسواق، على استقرار أسعار الأرز خلال نهاية تعاملات الاسبوع المنقضي، حيث بلغ سعرأرز الشعير العريض 3200 جنيها للطن معبأ أرضه، وأرز الشعير الرفيع 3100 جنيها للطن معبأ أرضه والأرز الأبيض البلدى العريض "كسر 3%" 5800 جنيها للطن معبأ أرضه والأرز الأبيض البلدى العريض "كسر 10 - 12%" 5300 جنيها للطن معبأ أرضه والأرز الأبيض البلدى الرفيع "كسر 10 - 12%"5000 جنيها للطن معبأ أرضه.أشارت " اسواق " الى تراجع اغلبية أسعار الزيوت بأنواعها المختلفة، حيث تراجعت اسعار زيت الصويا المكرر الى 15100 جنيها للطن صب أرضه، فيما أستقرت أسعارزيت أولين " RBD" 12600 جنيها للطن صب أرضه، فى الوقت الذى ارتفع فيه زيت الذرة الخام الي 15000 جنيها للطن صب أرضه، كما تراجع سعر زيت عباد الشمس المكرر الى 15700 جنيها للطن صب أرضه، مشيرة الى تراجع اسعار السكر المكرر الى 6500 جنيها للطن معبأ أرضه.وحول أسعار الفول، اظهر مؤشر " أسواق للمعلومات " استقرار اسعارجميع الانواع، حيث سجل سعر الفول البلدي الرفيع 15500 جنيها للطن معبأ أرضه، الفول البلدي العريض عند 11500 جنيها للطن معبأ أرضه، لافتتة الى استقرار اسعار الفول اللليتوانى " المحصول الجديد " عند 7000 جنيها للطن معبأ أرضه والفول الإنجليزى الى 6000 جنيها للطن معبأ أرضه، والفول الإنجليزى سورتكس عند مستوى 7800 جنيها للطن معبأ أرضه، والفول الكندي سورتكس عند 7000 جنيها للطن معبأ أرضه والفول الإسترالى عند 7500 جنيها للطن معبأ أرضه، والفول الاسترالى سورتكس 8500 جنيها للطن معبأ أرضه.على صعيد متصل، ألمحت اسواق الى ارتفاع اسعار الذرة، حيث صعدت أسعار الذرة البرازيلي- الأرجنتينى الى 3880 جنيها للطن صب أرضه، والذرة الأوكرانى الى 3760 جنيها للطن صب أرضه، والذرة الروماني الى 3760 جنيها للطن صب أرضه، كما ارتفعت اسعار النشا الغذائى الى 7500 جنيها للطن معبأ أرضه، والجلوكوز 7300 جنيها للطن صب أرضه و" الصويا 46 " الى 8050 جنيها للطن معبأ أرضه والصويا 44 عند 7550 جنيها للطن معبأ أرضه، وبذرة صويا الأمريكى الى 8000 جنيها للطن صب أرضه، وال " دى دى جى إس" الأمريكى الى 5000 جنيها للطن معبأ أرضه والجلوتين المستورد الى 11650 جنيها للطن معبأ أرضه والجلوتين المحلى الى 11550 جنيها للطن معبأ أرضه، والجلوتو فيد المحلى الى 3550 جنيها للطن معبأ أرضه، وكسب عباد – 36% الى 5000 جنيها للطن معبأ أرضه وعلف بادي تسمين سوبر 23% الى 7000 جنيها للطن معبأ أرضه وعلف نامي تسمين سوبر 21% الى 6900 جنيها للطن معبأ أرضه وعلف ناهي تسمين سوبر 19% الى 6800 جنيها للطن معبأ أرضه وعلف بادي نامي 21%الى 6550 جنيها للطن معبأ أرضه.أشارت "أسواق" الى ارتفاع اسعار الدواجن الابيض الى 22 جنيها للكيلو من والدواجن الحمراء الى 23 جنيها للكيلو من المزرعة.لفتت اسواق الى استقرار اسعار الحديد والخردة، حيث استقرت اسعار حديد التسليح عند مستوى 9700 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وخردة الحديد عند 4500 جنيها للطن – ارضه، فيما تراجع خام الالمنيوم المدرفلات الى 46900 جنيها للطن والألومنيوم – بثق عند 56600 جنيه والألومنيوم – أقراص بروفايل الى 59300 جنيها للطن، كما انخفضت ايضا اسعار النحاس الاحمر – كابلات عند 108800 جنيها للطن وخام النحاس الأحمر – بارات الى 116000 جنيها للطن، فيما استفرت اسعار الاسمنت عند 720 جنيها للطن.و حول اسعار الاسمده قالت اسواق انها شهدت ارتفاعا محدودا، حيث سجلت اسعار اليوريا مستوى 5200 جنيها للطن والنترات 5220 جنيها للطن والسوبر فوسفات الناعم عند 2000 جنيها للطن والسوبر فورسفات المحبب عند 2600 جنيها للطن، فيما استقرت اسعار الذهب بنحو جماعى، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 708 جنيها للجرام وعيار 21 نحو 827 جنيها للجرام والذهب عيار 24 مستوى 945 جنيها للجرام والجنيه الذهب " 8 جرامات " الى 6645 جنيها.و على صعيد العملات، قالت " أسواق " أن الدولار الأمريكي سجل مستوى 15.64 جنيها للشراء، مقابل 15.74 جنيها للبيع وفقا لاخر ايعار لدى البنك المركزى المصري.