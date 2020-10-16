«الداخلية» تواصل حملات إزالة الإشغالات بمحطات المترو

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشن حملة أمنية مُكبرة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق داخل عربات المترو.وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في إعادة سيولة الحركة المرورية وحركة المشاة على جميع مداخل ومخارج المحطات ولاقت تلك الحملة ردود أفعال إيجابية لدى جمهور الركاب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.