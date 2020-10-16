طرح 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين فى الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق.وأوضحت مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نجلاء عبد العال الصادق، أنه في إطار توجيهات اللواء أ.ح مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سيتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.ولفتت إلى أن سحب كراسات الشروط سيستمر حتى يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، مشيرةً إلى أن سحب كراسات الشروط بمبلغ 500 جنيه + القيمة المضافة، بإجمالي مبلغ 570 جنيهًا، وذلك بمقر فرع الأقصر للهيئة العامة للتنمية الصناعية بديوان عام محافظة الأقصر ـ الدور الثالث، وتيسيرًا على المستثمرين فستتم إتاحة الكراسات إلكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https:www.investinegypt.gov.eg.يذكر أن المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر يقع في منطقة البغدادي، على مساحة 49.17 فدان تقريبًا، ويضم 206 وحدات، بمساحة 384م نموذج "أ"، ومساحة 432م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة.