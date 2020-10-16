رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طرح 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين فى الأقصر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:29 م
وحدات صناعية
وحدات صناعية
هدى الأمير
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

وأوضحت مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نجلاء عبد العال الصادق، أنه في إطار توجيهات اللواء أ.ح مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سيتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

ولفتت إلى أن سحب كراسات الشروط سيستمر حتى يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، مشيرةً إلى أن سحب كراسات الشروط بمبلغ 500 جنيه + القيمة المضافة، بإجمالي مبلغ 570 جنيهًا، وذلك بمقر فرع الأقصر للهيئة العامة للتنمية الصناعية بديوان عام محافظة الأقصر ـ الدور الثالث، وتيسيرًا على المستثمرين فستتم إتاحة الكراسات إلكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https:www.investinegypt.gov.eg.

يذكر أن المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر يقع في منطقة البغدادي، على مساحة 49.17 فدان تقريبًا، ويضم 206 وحدات، بمساحة 384م نموذج "أ"، ومساحة 432م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

الأكثر قراءة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

رئيس الوزراء يشدد على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

اختبار للتنبؤ بشدة مسار كورونا

شركة إسبانية «تبشر» بعقار للسرطان ثبتت فعاليته بعلاج كورونا

وفاة أول شخص للإصابة بعدوى كورونا للمرة الثانية فى باكستان

ارتفاع ضحايا فيضانات كمبوديا لـ18 قتيلا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«خفة يد».. أحدث إصدارات إسلام أبوشكير عن منشورات «المتوسط»

«نزهة الأشواق في أخبار المتيمين والعشاق» جديد منشورات الجمل

«صفصافة» تعيد نشر أعمال إدوار الخراط

«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب