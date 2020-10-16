4 عادات و8 أطعمة تساعد في الحماية من الموجة الثانية لكورونا

- عادات تحميك من الإصابة

- أطعمة تساعد في حمايتك من الإصابة

مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، يحذر العلماء من إتباع العادات التي من شأنها تزيد من احتمالية الإصابة بالفيروس، وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن الحماية من الإصابة بالعدوى.1- ترك مسافة بينك وبين الشخص أمامك: عليك بالالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد، بينك وبين الشخص أمامك حتى لا تتعرض لنقل العدوى.2- عدم لمس الأسطح: اتخذ احتياطاتك طوال الوقت على قدر الإمكان، بعدم لمس الأسطح وأنت خارج المنزل ثم وضعها على الأنف أو الفم،مما يعمل على تعرضك لنقل العدوى بلا شك.3- غسل الأيدي بالماء والصابون: عليك دائمًا بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وبشكل جيد مع فرك الصوابع وراحة اليد.4- التهوية: عليك ألا تجلس في مكان دون تهوية، فالتهوية مطلوبة بفتح النوافذ والشبابيك، وإذا كنت في الصيف عليك بتشغيل المروحة.1- الحمضيات: تعتبر الحمضيات من الأطعمة التى تعمل على بناء جهاز المناعة، ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء وتوجد في الليمون، البرتقال، اليوسفي.2- الفلفل الأحمر: يعتبر مصدرا غنيا بعنصر " البيتاكاروتين"، وهذا العنصر يحافظ على صحة الجلد والعينين ويعمل على تعزيز نظام المناعة.3- الثوم: يحتوي على مواد تساعد على خفض ضغط الدم ومكافحة العدوى، كما يحتوي على مركبات الأليسين التى تعزز مناعة الجسم وتخفف احتمال تعرضك للإصابة.4 -الزنجبيل: يعتبر مشروبا سحريا يحمي الجسم من التعرض للأمراض، ويساعد في التقليل من الشعور بالغثيان المصاحب للأمراض المعدية.5- الزبادي: يعتبر الزبادي من الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة كما يحتوي على فيتامين د مما يعزز دفاع الجسم ضد الأمراض.6- السبانخ: تعتبر السبانخ من الأطعمة التى تحتوي على فيتامين "سي" والبيتاكاروتين، ولكن لابد من الطهي الخفيف لها.7- الكركم: يعتبر عنصر الكركم من التوابل التى تعمل كمضاد للالتهاب، ويقلل من تلف العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة.8- الشاي الأخضر: يعد مشروبا غنيا بالحمض الأميني ومادة "الفلافونويد"، وهو نوع من مضادات أكسدة، كما يحتوي على مواد تعمل على تعزيز المناعة.