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4 عادات و8 أطعمة تساعد في الحماية من الموجة الثانية لكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:22 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، يحذر العلماء من إتباع العادات التي من شأنها تزيد من احتمالية الإصابة بالفيروس، وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن الحماية من الإصابة بالعدوى.

- عادات تحميك من الإصابة

1- ترك مسافة بينك وبين الشخص أمامك: عليك بالالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد، بينك وبين الشخص أمامك حتى لا تتعرض لنقل العدوى.

2- عدم لمس الأسطح: اتخذ احتياطاتك طوال الوقت على قدر الإمكان، بعدم لمس الأسطح وأنت خارج المنزل ثم وضعها على الأنف أو الفم،مما يعمل على تعرضك لنقل العدوى بلا شك.

3- غسل الأيدي بالماء والصابون: عليك دائمًا بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وبشكل جيد مع فرك الصوابع وراحة اليد.

4- التهوية: عليك ألا تجلس في مكان دون تهوية، فالتهوية مطلوبة بفتح النوافذ والشبابيك، وإذا كنت في الصيف عليك بتشغيل المروحة.

- أطعمة تساعد في حمايتك من الإصابة

1- الحمضيات: تعتبر الحمضيات من الأطعمة التى تعمل على بناء جهاز المناعة، ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء وتوجد في الليمون، البرتقال، اليوسفي.

2- الفلفل الأحمر: يعتبر مصدرا غنيا بعنصر " البيتاكاروتين"، وهذا العنصر يحافظ على صحة الجلد والعينين ويعمل على تعزيز نظام المناعة.

3- الثوم: يحتوي على مواد تساعد على خفض ضغط الدم ومكافحة العدوى، كما يحتوي على مركبات الأليسين التى تعزز مناعة الجسم وتخفف احتمال تعرضك للإصابة.

4 -الزنجبيل: يعتبر مشروبا سحريا يحمي الجسم من التعرض للأمراض، ويساعد في التقليل من الشعور بالغثيان المصاحب للأمراض المعدية.

5- الزبادي: يعتبر الزبادي من الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة كما يحتوي على فيتامين د مما يعزز دفاع الجسم ضد الأمراض.

6- السبانخ: تعتبر السبانخ من الأطعمة التى تحتوي على فيتامين "سي" والبيتاكاروتين، ولكن لابد من الطهي الخفيف لها.

7- الكركم: يعتبر عنصر الكركم من التوابل التى تعمل كمضاد للالتهاب، ويقلل من تلف العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة.

8- الشاي الأخضر: يعد مشروبا غنيا بالحمض الأميني ومادة "الفلافونويد"، وهو نوع من مضادات أكسدة، كما يحتوي على مواد تعمل على تعزيز المناعة.

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