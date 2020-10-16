حريق في مول تجاري بالتجمع

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل مول تجاري في منطقة التجمع، دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مول تجارى فى التجمع، وانتقلت 5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.وأكدت إدارة الحماية المدنية أن استخدام أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط يؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.