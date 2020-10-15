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لايف ستايل

ذوو الهمم في معرض تراثنا: قصص من النجاح والتحدي (فيديو)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:43 م
ذوو الهمم في معرض
ذوو الهمم في معرض تراثنا
إسلام جمال
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استطاع ذوو الاحتياجات الخاصة بمعرض تراثنا للحرف اليدوية أن يجذبن الزوار، حيث شهد المعرض مشاركة متميزة من قبل أصحاب الهمم من خلال تقديم مُشغولاتهم اليدوية التي تميّزت بالرقى والعراقة.

«الدستور» تواصلت مع أصحاب الهمم ليروي قصص النجاح والفن التي كلّلت في المشاركة بالكثير من المعارض.

يوسف.. يقدم السعادة للأطفال بـ«الأميجرومي»

يشارك يوسف عماد، بمعرض تراثنا بالكروشية وصناعة دمى الأطفال، الأمر الذى تسبب فى جذب زوار المعرض إليهم.

«جدتي علمتني من صغرى فن الكروشية»، قال يوسف 18 عامًا، إن جدته ساعدته بشكل كبير فى تعليمه فن الكروشية الذي طوره بعد ذلك.

يحلم عمر بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة لتطوير الموهبة وتدعمها بالدراسة، مؤكدًا أنه حاصل على دبلوم نظم ومعلومات.

إسماعيل.. إعادة التدوير بفن
قالت الدكتورة نيفين والدة إسماعيل صاحب برند "سمعه" أن مشاركة الأطفال بمثل هذه المعارض تساهم بشكل كبير فى تحسين الحالة النفسية لديهم.

وعن مشروع "سمعه" استطاع إسماعيل أن يعيد تدوير الأشياء المستهلكة، إضافة إلى الرسم والتلوين، الأمر الذي اكتشفته منذ الصغر.

وقالت نيفين إن إسماعيل يهوى رياضة السباحة، لافتة إلى أنه حصل على العديد من الميداليات الذهبية، إضافة إلى هواية الرسم والتلوين.

عمر.. يشارك فى تراثنا بـ«الشمع الهاند ميد»
من قصص النجاح لذوي الهمم بمعرض تراثنا، قصة عمر عبدالرحمن المتخصص في صناعة الشّمع وإكسسوارات الفتيات، لتَقول والدته إنه المعرض ليس الأول الذى يشارك فيه ابنها، لافتة إلى أن عمر يقوم بصناعة الشمع، وخلط الألوان مع بعضها البعض ليخرج بالتحف الفنية الخاصة به.

يضم معرض تراثنا، نخبة من أصحاب المهارات النادرة الذين يقدمون وجها متألقا للفن والتراث المصرى، حيث يقام من العاشر وحتى الخامس عشر من أكتوبر.

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