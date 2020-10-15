مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم موقف دراسة القصة أو ما يسمى بالكتاب الإضافي بالمراحل الدراسية الثلاث، موضحا أن في المرحلة الابتدائية هناك كتابان مقرران ويمتحن فيهما الطالب وهما (في أعماق البحار - على مبارك).وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور": "وبالنسبة للمرحلة الإعدادية هناك ثلاثة قصص مقررة (عقبة بن نافع - كفاح شعب مصر - طموح جارية) ويمتحن فيها الطالب"، بينما في المرحلة الثانوية فالقصص للاطلاع والدراسة وهما (أبوالفوارس عنترة - وااسلاماه - الأيام).أما فيما يخص التربية الدينية، أشار المصدر إلى أن جميع الكتب الإضافية والكتب ذات الموضوعات الواحدة غير مقررة ولن يمتحن فيها الطالب.وأكد المصدر أن القصة للاطلاع لا يعني إلغاؤها وممكن أن يمتحن فيها الطالب قائلا: "بنحاول نفهم الطلاب أن الاطلاع ليس ما يزرعه في عقولهم معلمو الدروس أنها ألغيت ويفاجئ بها الطالب كنمط من الأسئلة المتحررة أو نمط أخر".