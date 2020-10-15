السعودية: قد نصل لاتفاق بشأن الأزمة مع قطر قريبًا

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس، إنهم يأملون في التوصل لاتفاق ينهي الأزمة القطرية.أضاف وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته بمؤتمر عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنه قد يكون من الممكن قريبًا، حل النزاع الذي دفع المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر في 2017.وتابع الوزير "نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".وشدد فيصل بن فرحان قائلًا: "أعتقد أن هناك طريقًا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا".كما أكد وزير الخارجية ضرورة تركيز جهود السلام في الشرق الأوسط على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات.