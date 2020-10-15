مقتل 14 عاملًا في كمين إرهابي جنوبي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 14 شخصًا، الخميس، بعدما نصب إرهابيون كمينًا لقافلة من عمال تابعين لشركة "تنمية النفط والغاز" الباكستانية كان يرافقهم جنود شبه عسكريين.أضاف الجيش الباكستاني، حسبما نقلت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم، أن الحادثة وقعت في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان بين قوات الأمن وإرهابيين على الطريق السريع بالقرب من مدينة أورمارا في منطقة جوادار بإقليم بلوشستان.وكان من بين القتلى 7 أفراد من الحراس الأمنيين.وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الحادث الإرهابي، وعبّر عن حزنه وعزائه لأسر الضحايا.