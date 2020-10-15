حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة حقائب المواطنين فى النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابى لسرقة حقائب المواطنين بأسلوب الخطف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المواطنين بقيام شخصين بخطف حقيبة يده أثناء سيره بدائرة القسم وبداخلها 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – أوراق شخصية مستقلين دراجة نارية ولاذا بالفرار.وأسفرت التحريات عن تحديد هويتهما ( عاطلين – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظة القليوبية).وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المُشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.