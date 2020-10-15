تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين سرقا حقيبة يد من شاب بالنزهة.تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة، من أحد المواطنين بقيام شخصين بخطف حقيبة يده أثناء سيره بدائرة القسم وبداخلها (2 هاتف محمول – مبلغ مالى – أوراق شخصية)، مستقلين دراجة نارية ولاذا بالفرار.أسفرت التحريات عن تحديد هويتهما (عاطلين – لهما معلومات جنائية– مقيمان بمحافظة القليوبية)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المُشار إليها، وتم بارشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.