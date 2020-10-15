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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعتقل مشتبهًا به في تجنيد أشخاص لتنظيم داعش

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:06 م
شرطة كولون الألمانية
شرطة كولون الألمانية
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اعتقلت شرطة مدينة كولون الألمانية، اليوم الخميس، فتى يبلغ من العمر 18 عامًا للاشتباه في تجنيده أشخاص لصالح الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الشرطة أعلنت عن أن المشتبه به ألماني الجنسية، وكان قد تم اعتقاله، صباح اليوم، للاشتباه فيه في عدد من القضايا، التي يدور واقعها حول الدعوة للانضمام لتنظيم داعش المتطرف.

يذكر أن وسائل إعلامية محلية أفادت بوجود دلائل تدين المشتبه به، منها محادثات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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